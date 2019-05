Vrimmel af små partier til valget - Dansk Folkeparti halveres

Fredag 17. maj 2019 kl. 19:58Om 2½ uger er der valg til Folketinget, hvorfor man efterhånden kan fæstne lid til opinion målinger om resultatet. Det kommer til at vrimle med små partier, mens Dansk Folkeparti får en ordentlig ørefigen - bliver halveret. Der skal samles mange partibogstaver for at skaffe flertal.I den seneste måling fra analyseinstituttet YouGov får de radikale 7% af stemmernee, SF 8,6% og Enhedslisten 9,2%. Alternativet står til 2,8% og de konservative til 6,8%. Liberal Alliance vil få 3,1% og Nye Borgerlige 3,8%. Det nye, stærkt nationalistiske Stram Kurs står til 3,9%.Det ser derfor ud til at blive nogle gevaldige kludetæpper, politikerne skal forsøge at sammensætte efter valget 5. juni.