F-16 jagerfly styrtede ned i et varehus ved militær base

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 17. maj 2019 kl. 16:39Heldet var med alle involverede, da et F-16 jagerfly i går styrtede ned i et varehus ved en militær base i Moreno Valley i Californien. Piloten nåede at redde sig med katapult, mens "kun" 4 personer på landjorden blev kvæstet, øjensynligt ikke alvorligt. Bygningen brød i brand, men den slukkede sprinkler anlægget.Der foreligger ikke info om årsagen til jagerflyets styrt, men derimod om at alle priser sig lykkelige for den meget heldige udgang på ulykken.