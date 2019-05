Mand fundet druknet i voldgrav - tidligere også en kvinde

Fredag 17. maj 2019 kl. 16:13En ikke nærmere identificeret mand er i dag fundet druknet i et voldgrav anlæg i østjyske Fredericia. Politiet antager, at manden er den samme som en, der var meldt savnet, men det vil undersøgelser kunne bekræfte. Manden blev observeret liggende i vandet af en forbipasserende.Det er 2. gang en død person findes i voldgrav anlægget indenfor kort tid. For 14 dage siden blev en 60-årig kvinde fundet druknet.