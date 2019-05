Flere tog i brand - kæmpe flammehav og tyk røg

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 17. maj 2019 kl. 07:28Morgenstunden i det østjyske jernbane knudepunkt Fredericia er præget af en usædvanlig storbrand. Flere tog er brudt i brand, og brandfolk har længe kæmpet mod et sandt flammehav og tyk røg i et ranger-område tæt ved Lillebælt. Branden er under kontrol nu, men der forestår lang tid med slukningen af ilden.Ingen mennesker er kommet noget til. Der foreligger ikke oplysninger om årsagen til branden.