55-årig ex-politiker dømt for at tjene penge på pigers sex

Torsdag 16. maj 2019 kl. 21:20En tidligere politiker (55-årig mand) er i dag idømt 6 måneder betinget fængsel for såkaldt rufferi, dvs. at have tjent penge på pigers sex. Det anslås, at han havde tjent 200.000 kr. ved at afholde sex-seancer i et forsamlinghus mindst 73 gange. Han erkendte, og accepterede således anklagerne imod ham.Dommen blev afsagt af retten i østjyske Randers.