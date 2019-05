England nærmer sig sit farvel til EU - og skifte på premierminister posten

Torsdag 16. maj 2019 kl. 18:07Flere ugers intense forhandlinger mellem den konservative engelske regering og arbejderpartiet (Labour) har gjort fremskridt, og om alt går vel vil en ny afstemning i parlamentet omkring aftalen vedrørende det engelske farvel til EU finde sted i ugen fra 3. juni. Indtil videre er der optimisme med hensyn til at opnå flertal i parlamentet, og sker det vil den engelske udtræden af EU finde sted meget hurtigt derefter. Samtidig er der et skifte på vej på premierminister posten, idet Theresa May har bebudet sin afgang - og den er også ønsket af stadig flere.I kulissen står Brexit-forkæmperen, tidligere udenrigsminister Boris Johnson klar til at overtage ledelsen af den engelske regering og landet. Men der kan blive kamp herom, hvilket kun tiden kan vise - om der bliver.