Et voldsomt digitalt drama - USAs præsident erklærer landet IT-truet

Onsdag 15. maj 2019 kl. 23:10Der hersker endnu nogen uklarhed omkring den mere specifikke trussel, USA menes at være udsat for, men præsident Donald Trump (billedet) har erklæret det store land i en nødsituation og taget skridt til at sikre computer netværk imod ødelæggende angreb. En konsekvens af det markante sikkerhedmæssige skridt er, at amerikanske virksomheder ikke må benytte udenlandske IT-leverandører. Gætterierne er allerede i fuld gang, og de går på, at truslerne anses for at komme fra den kinesiske IT-mastodont Huawei.Det voldsomme digitale drama følger i kølvandet af den tiltagende handelkrig, som USA og Kina har bevæget sig ind i med told og andre handelhindringer.