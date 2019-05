Mand fængslet for at have slået en anden mand brutalt ihjel

Onsdag 15. maj 2019 kl. 21:34En 57-årig mand er i dag blevet varetægtfængslet i et grundlovforhør, efter at han i aftes blev anholdt og sigtet for at have slået en anden ikke nærmere identificeret mand brutalt ihjel på Ærø. Ugerningen fandt sted mandag aften, hvor den sigtede tildelte den anden mand utallige slag i ansigtet og bankede hans hoved ind mod en væg.Offeret døde i går af de alvorlige kvæstelser brutaliteten havde medført.Den 57-årige mand nægter sig skyldig i anklagerne mod ham. Politiet fortsætter efterforskningen, idet der muligvis var medskyldige i den dødelige behandling af den anden mand.