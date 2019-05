Flere danskere end nordmænd og svenskere er rygere

Onsdag 15. maj 2019 kl. 18:05En dansk topplacering i ryger-statistikken er årsag til, at flere danskere dør af kræft som følge af rygning - end svenskere og nordmænd. Eksempelvis får dobbelt så mange danskere end svenskere lungekræft. Svenskernes mulighed for at overleve kræft er også større end danske mænds og kvinders.Oplysningerne er netop fremlagt af Kræftens Bekæmpelse. Mere og detaljer kan læses på www.cancer.dk under "Nyheder".