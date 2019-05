Fremtiden! - Mercedes vil kun producere el-biler om 20 år

Onsdag 15. maj 2019 kl. 10:21Når du fylder 49, 59 eller 69 år - om 20 år, er det ikke længere muligt at købe en "gammeldags" (benzin/diesel) Mercedes. Bilkoncernen har besluttet, at den fra 2039 kun vil producere el-biler. Fordi udviklingen går hurtigt nu. I 2030 forventer Mercedes, at 50% af bilsalget vil udgøres af el-biler og hybrid-biler.Mercedes har netop præsenteret en el-bil, der kan køre op til 470 km mellem opladningerne. Modellen hedder EQC 400 4Matic.