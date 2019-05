Tilløb til den internationale melodi grand prix finale

Onsdag 15. maj 2019 kl. 08:19Millioner af hjem i Europa stiller ind på Israel kommende lørdag. Da er landet nemlig vært for det internationale melodi grand prix (MGP). Tilløbet til finalen er i fuld gang, de første 10 deltagere blev fundet i aftes. Island, Grækenland, Hviderusland, Serbien, Cypern, Estland, Tjekkiet, Australien, San Marino og Slovenien.I morgen dystes der om de sidste 10 pladser. Udover de 2 gange 10 deltager selvsagt værtlandet Israel, samt Tyskland, Spanien, Storbritannien, Frankrig og Italien - hvis pladser i finalen er faste som følge af deres økonomiske hovedbidrag til MGP.41 lande deltog i den indledende fase for flere måneder siden. Danmarks vinder Leonora med "Love is Forever" går på scenen i morgen i dysten om en af finalepladserne.