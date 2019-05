Motorcykel-kvinde uopmærksom - kørte op bagi personbil

Tirsdag 14. maj 2019 kl. 21:10En 38-årig kvinde på motorcykel og hendes 9-årige søn som passager sunder sig begge efter en kollision ulykke på motorvej E45 ved nordjyske Støvring i eftermiddag. Hun var øjensynligt uopmærksom og nåede ikke at bremse for en kødannelse med det resultat, at hun kørte op bagi en personbil og endte i grøften.Der er ingen meldinger om kvindens og hendes søns tilstand, men kvæstelserne skulle være lettere. Bilisten, der blev påkørt, slap fra ulykken uden fysiske skader.