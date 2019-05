64-årig mand faldt overbord fra sin båd og druknede

Tirsdag 14. maj 2019 kl. 17:40Flere venner til en 64-årig mand fik sig i eftermiddag en meget ubehagelig oplevelse under sejlads ved Venø i nordjyske Limfjorden. De iagttog fra deres båd, at manden faldt overbord fra sin båd og druknede. Selvom såvel de som tilkaldt redning fik fat i manden og fik ham sejlet i land, lykkedes det ikke at redde hans liv.En læge på land måtte konstatere, at den 64-årige mand var død.