Kæmpe narko-fangst - anholdt med 18 kg kokain i Rødbyhavn

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 14. maj 2019 kl. 17:14En kæmpe narko-sag er under optrevling, efter at en ikke nærmere identificeret mand i dag blev anholdt i Rødbyhavn i besiddelse af 18 kg kokain. Der foreligger ikke detaljer, fordi politiet forsøger at holde kortene tæt ind til kroppen af hensyn til den fortsatte efterforskning.Manden kørte i bil i land i færgehavnen, men blev opsnappet af toldene og politi, der altså gjorde en ekstrem fangst. Den anholdte fremstilles i grundlovforhør i morgen.