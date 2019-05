Ligene af 2 kvinder fundet i tysk by med relation til chok på hotel

Mandag 13. maj 2019 kl. 23:40Mysteriet omkring fundet af 3 døde personer på et hotel i sydtyske Passau i weekenden blev mandag tilføjet en ny dimension. Idet ligene af yderligere 2 kvinder blev fundet i en lejlighed i byen Wittingen mellem Wolfburg og Hamburg - og denne lejlighed var beboet af en af de 2 død-fundne kvinder på hotellet.Det ser mere og mere ud til, at de nu 5 dødfald kan forbindes til noget ceremonielt. Hvilket de igangværende undersøgelser vil kunne afdække.En ansat på det idylliske hotel i Passau helt tæt på grænsen til Østrig fandt i weekenden de 3 døde på et hotelværelse. Det var en 53-årig mand og 2 unge kvinder på 30-33 år. De havde alle ambrøst-pile i kroppen.