Sanger og skuespiller død

Mandag 13. maj 2019 kl. 18:05Den amerikanske sanger og skuespiller legende Doris Day er død 97 år. Et fantastisk liv er slut, hvor hun så at sige lige til det sidste var livkraftig og psykisk fit. Hun var vel verdens mest kendte på grund af både sine hit indenfor musikken og enorme succes på film-romantikkens felt.Doris Day, der blev født i staten Ohio, USA med navnet Doris Mary Ann Kappelhoff, serverede verden for 650 sange i en 20 år periode frem til 1967 sideløbende med en enestående karriere i Hollywood. Hun døde omgivet af venner i sit hjem i Carmel Valley i Californien.