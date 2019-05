Præst og bedende skudt og dræbt i kirke - der bagefter blev sat i brand

Søndag 12. maj 2019 kl. 19:07Det er gået ualmindelig brutalt for sig i en kirke i den nordlige by Dablo i østafrikanske Burkina Faso. En præst og mindst 5 bedende blev skudt og dræbt af et stort antal svært bevæbnede mænd, der stormede ind under dagens messe. Derefter satte de kirken i brand, ligesom omkring liggende bygninger brændte ned samtidig med kirken. Indbyggerne i byen er helt i panik efter angrebet, der var det 3. indenfor 5 uger i landet. Endnu har ingen påtaget sig ansvaret for aktionen, men den tillægges islamiske oprørere, der bekæmper andre religiøse grupper og lokalsamfund.Aktionen blev udført af 20-30 svært bevæbnede mænd ifølge aktuelle meldinger.