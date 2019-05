Bilist dræbt på stedet i kollision med vejtræ - passager kvæstet

Søndag 12. maj 2019 kl. 18:27En 45-årig mand ved rattet i en bil blev i eftermiddag dræbt på stedet i en voldsom kollision med et vejtræ på en lokal vej i et naturområde ved nordøstjyske Mariager. En kvinde, der var passager, blev lettere kvæstet ved den dramatiske solo-ulykke, der fortsat er uforklarlig.Kollisionen med vejtræet skete nemlig i den modsatte vejbane, som manden pludselig kørte over i.