Den er gal med laksen - bakterie risiko på grund af datofejl

Søndag 12. maj 2019 kl. 14:25Aldi supermarkeder over hele landet er ifærd med at fjerne skiveskåret røget laks fra det nordjyske med navnet Ocean King fra kølemontrene. Der er nemlig risiko for bakterier, fordi produktet er helt forkert datomærket. Holdbarheden skulle være 2 dage, men er i stedet blevet til 28. Den er altså helt gal.Fejlen omfatter pakker med 200 g af den ellers dejlige laks produceret 15. april og med holdbarheddato angivet til 13. maj (i morgen).