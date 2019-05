Ny Danske Bank direktør kommer fra Holland

Lørdag 11. maj 2019 kl. 23:04Det er lige ved, at Danske Bank har tradition for at hente sin top-direktør i udlandet. I perioden 2013-2018 sad nordmanden Thomas Borgen i førersædet, og nu har bestyrelsen ansat hollænderen Chris Vogelzang (56 år). Han tiltræder ved det kommende månedskifte.Den nye direktør kommer til at stå i spidsen for en bank, der virkelig skal have rettet op på sit renomme og som er inde i en særdeles turbolent periode.