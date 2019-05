Tudetosset! - engelsk deltagelse i EU-valg - farvel-parti vinder

Lørdag 11. maj 2019 kl. 21:34Politik i de enkelte lande og i EU er endt i dødbringende bureaukrati. Uden fornuft. Et nyt tudetosset eksempel er det kommende Europa-Parlament valg, hvor englænderne nu skal deltage. Og hvor et nyt farvel-parti ser ud til at blive den helt store vinder med 34% af vælgernes stemmer. Folket vil nemlig ud af EU - nu!Hvornår det engelske farvel bliver gennemført er endnu uklart. Muligvis først til efteråret, fordi der endnu er tovtrækkeri mellem politikerne/partierne at overstå.