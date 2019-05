Svært bevæbnede mænd har angrebet luxus-hotel

Lørdag 11. maj 2019 kl. 18:13Sikre enkeltheder foreligger endnu ikke fra havnebyen Gwadar i den pakistanske provins Balochistan, hvor svært bevæbnede mænd har angrebet et luxus-hotel. Foreløbigt meldes om både dræbte og kvæstede, og den balochistiske frihedhær har erkendt at stå bag aktionen.Hotellet er en del af kinesiske stor-investeringer i området, og netop dette er årsagen til angrebet, proklamerer frihedhæren. Man ville ramme kinesiske interesser i protest over, at de lokale indbyggere får for lidt ud af aktiviteterne.