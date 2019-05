Mindst 65 flygtninge druknet i Middelhavet på vej til Europa

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 11. maj 2019 kl. 09:42En ny tragedie har udspillet sig ud for den nordafrikanske kyst, hvor mindst 65 flygtninge er druknet i deres forsøg på at nå til Europa. En simpel båd med de mange ombord forliste. Kun 16 er reddet, oplyser FNs flygtninge afdeling. Flygtningene var startet på den farefulde færd ved Libyens kyst.Det frygtelige drama begyndte, da bølger fik båden til at kæntre og de mange ombord blev kastet i havet. Tragedien bringer antallet af druknede flygtninge på vej over Middelhavet til Europa op på ikke under 225 i år.Hvor længe kan Europas lande blot se til, at menneskelige katastrofer udspiller sig lige udenfor døren?