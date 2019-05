Ung mand dræbt som passager i bil - føreren alvorligt kvæstet

Lørdag 11. maj 2019 kl. 06:29En ikke nærmere identificeret ung mand blev dræbt på stedet som passager i en bil og føreren af den alvorligt kvæstet i den tidlige morgenstund, da de med voldsom kraft kolliderede med en bropille i naturområdet ved Ans på landevejen mellem Århus og midtjyske Viborg.Bilens fører blev bragt til universitetsygehuset i Århus, hvorfra der nu et par timer efter den tragiske og brutale ulykke ikke er nye meldinger.Det formodes, at høj hastighed har været årsag til, at bilens fører mistede herredømmet og den dødbringende kollision med bropillen efterfølgende fandt sted.