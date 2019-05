Blodbad ved valget til Europa-Parlamentet - DF får tæsk

Lørdag 11. maj 2019 kl. 05:20Et knockout synes sikker! Dansk Folkeparti (DF) står til enorme tæsk ved de 2 kommende valg. Folketingvalget 5. juni og valget til Europa-Parlamentet (EP) 26. maj. Det bliver et sandt "blodbad" for partiet, som vil miste håndfulde af mandater i Folketinget og blive halveret i EP.Også for de konservative ser det sort ud. Det hidtidige medlem af EP Bendt Bendtsen stopper, og det tyder på, at 2/3 af partiets stemmer derefter forsvinder. Hvilket fører til nul mandater.De barske varsler om danskernes stemmeafgivning 26. maj fremgår af en opinion foretaget af analysefirmaet Norstat.