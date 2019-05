Eurojackpot pulje på 570 millioner kr. udløst - dansker vinder 6.341.821 kr.

Fredag 10. maj 2019 kl. 22:35Der er feststemning i et par europæiske hjem, hvor 2 vindere af den kæmpemæssige 1. præmie pulje i Eurojackpot befinder sig. De har hver vundet 285 millioner kr. Et sted i Danmark er der også millionær-fest, idet en 2. præmie vinder befinder sig her og er blevet 6.341.821 kr. rigere. Det vrimler desuden med danske vindere af præmier fra 103 kr. og til 422.893 kr. Altsammen er det med til at forsøde tilværelsen. Som følge af udløsningen af toppuljen består Eurojackpot i den kommende uge af en 1. præmie pulje på "kun" 63 millioner kr.I denne uges Vikinglotto havde 1. præmie puljen igen vokseværk. Nu er den på 44 millioner kr. på spilledagen førstkommende onsdag.