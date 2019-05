Tragedie! - 2 unge sov stille ind - døde i narkotika rus

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 10. maj 2019 kl. 16:43En 17-årig dreng og hans 18-årige kammerat sov i aftes stille ind - døde i en narkotika rus i en lejlighed i midtjyske Herning. En sand tragedie, idet den yngste af de 2 for kort tid siden var flyttet ind i lejligheden, hvor han havde besøg af kammeraten. Hjælpen kom for sent.Det var andre kammerater til de 2, som sent i aftes opdagede, at noget var galt og skaffede sig adgang til lejligheden - og derefter slog alarm.