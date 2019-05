Kvindelig styrmand på dansk skib dræbt i ulykke i Holland

Fredag 10. maj 2019 kl. 12:15En ikke nærmere identificeret kvindelig styrmand på et skib tilhørende det danske rederi (og entreprenør virksomhed) Høj A/S med hjemsted i østjyske Horsens er blevet dræbt ved en ulykke i Holland. Der foreligger endnu ingen nærmere oplysninger om tragedien, som er bekræftet af rederiet.Det 60 år gamle Rederiet Høj A/S er velkendt for entreprenør opgaver til søs.