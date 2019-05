Postbil stjålet, men tyven blev anholdt 15 minutter senere

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 9. maj 2019 kl. 23:14En 29-årig mand blev i dag anholdt og fremstilles i morgen i grundlovforhør, fordi han stjal en postbil på det sydlige Langeland. Den unge mand nåede kun at sidde ved rattet i postbilen i 15 minutter, så meldte politiet sig. Der foreligger endnu ingen forklaring på, hvorfor han stjal postbilen.Tyveriet skete, da et postbud forlod bilen for at aflevere nogle pakker i et supermarked - og uklogt lod nøglerne sidde i bilen.