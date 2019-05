Skidt udvikling - nordkoreansk kulskib tilbageholdt af USA

Torsdag 9. maj 2019 kl. 21:32En kurre på tråden - en skidt udvikling i forholdet mellem Nordkorea og USA - med amerikansk tilbageholdelse af et nordkoreansk kulskib. Der anklages for at forsøge at bryde de internationale sanktioner overfor landet. Kul er Nordkoreas vigtigste eksport artikel.Samtidig med denne udvikling er der dog forhandlinger igang i Sydkorea i forsøg på at bringe det sidste års positive samtaler mellem Nordkorea og USA tilbage på sporet.