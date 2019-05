Kassen tom - specielt rejseselskab konkurs

Torsdag 9. maj 2019 kl. 12:03Den gik ikke længere for det københavnsk baserede rejseselskab Rainsford Hunting. Pengekassen løb tør. Den er tom - og nu er det specielle rejsefirma konkurs. De ansatte har ikke fået løn. Dertil kommer kreditorer, som kan se frem til betydelige tab. Allerede i regnskabet for 2017 var gælden 10 millioner kr.Seneste regnskab udviste et underskud på 3,7 millioner kr. og voldsomt stigende renteudgifter til næsten 600.000 kr.Virksomhedens havde specialiseret sig i jagtrejser til eksotiske steder i bl.a. Afrika og Sydamerika.