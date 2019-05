Politibetjent anholdt og sigtet for moms- og skattesvindel

Onsdag 8. maj 2019 kl. 19:58Antallet af brådne kar er tiltagende indenfor bureaukratiet i alle dets afskygninger. Nu er der fokus på en politibetjent, som angiveligt har svindlet med både moms og skat for et beløb på 700.000 kr. Politimanden blev anholdt på sit job og er sigtet, men det kniber øjensynligt at finde frem til informationerne om sagen.Ifølge aktuelle oplysninger i bl.a. TV2 har politibetjenten været varetægtfængslet og er suspenderet fra sit politijob. Han begik sit moms- og skattefusk i et firma, han drev ved siden af sit job i politiet.