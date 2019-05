Selvmord-bomber har dræbt 8 ved muslimsk helligdom

Onsdag 8. maj 2019 kl. 13:50Næppe nogensinde bliver der fred i Pakistan og de øvrige asiatiske, muslimske lande. Trods alle mulige forsøg på at skabe fred og sikkerhed. I dag et nyt eksempel på ufreden. En selvmord-bomber ved en muslimsk helligdom i storbyen Lahore med 11 millioner indbyggere. Mindst 8 blev dræbt.Der er ingen oplysninger om antallet af kvæstede. Derimod har oprørgruppen Taliban allerede vedkendt sig ansvaret for aktionen.