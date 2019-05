Mand indebrændt i rækkehus - påsat brand udelukkes ikke

Onsdag 8. maj 2019 kl. 13:04En endnu ikke identificeret mand indebrændte i nat i et rækkehus i nordjyske Frederikshavn. Røgdykkere blev straks sendt ind i huset, hvorfra de fik bjærget den livløse mand. Han var imidlertid allerede så medtaget, at en læge umiddelbart efter erklærede ham død. Politiet er ved at finde ud af, hvem manden er.Således er man stadig i tvivl om, hvorvidt det var rækkehusets beboer. Der foreligger endnu ingen oplysninger om årsagen til branden. Politiet udelukker ikke muligheden af, at ilden blev påsat.