Forsvundet kvinde fundet død - druknet i stort sø område

Onsdag 8. maj 2019 kl. 10:43En 62-årig kvinde, der for lidt over en uge siden forlod sit hjem i midtjyske Bryrup i nattens mørke, er fundet død. Angiveligt druknet i en af søerne i Silkeborg området. Som forventet er der efter politiets opfattelse intet mistænkeligt konstateret i forbindelse med kvindens død.En omfattende eftersøgning for at finde kvinden endte således med det mest tragiske resultat.