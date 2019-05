18 brandbiler og 50 brandfolk sat ind mod naturbrand

Tirsdag 7. maj 2019 kl. 19:14Der er udbrudt en omfattende brand i Stenbjerg Klitplantage midtvejs mellem vestjyske Thyborøn og Hanstholm. 18 brandbiler og 50 brandfolk er indtil videre indsat i kampen mod ilden. Tidligst midt på aftenen venter man at have overblik omkring situationens alvor.Det blæser i det vestjyske kystområde, og naturen er knastør. Dertil kommer, at man også må kæmpe for at have vandressourcer nok til brandslukningen. Det har brændt siden midt på eftermiddagen. Årsagen til ildens opståen er endnu uoplyst.