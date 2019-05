4 kvinder taget som gidsler i butik i sydfranske Toulouse

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 7. maj 2019 kl. 18:43En endnu uforklarlig aktion, hvori 4 kvinder er taget som gidsler i en tobakbutik i den sydfranske storby Toulouse, er under udvikling. En bevæbnet mand har allerede skudt mod politiet og truet med at skyde et af gidslerne. Der er nogen usikkerhed omkring motivet for aktionen.Den bevæbnede mand er angiveligt også udstyret med et mobilt kamera, således at hele aktionen kan foreviges.Franskmændene har tradition for at slå hårdt til overfor sådanne aktioner, men desværre også med blodig udgang. Hvorfor gidslernes situation er både traumatisk og problematisk.