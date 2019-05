Danmark skal til folketingvalg den 5. juni - ugers intens valgkamp forude

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 7. maj 2019 kl. 14:09Statminister Lars Løkke Rasmussen (billedet) har udskrevet valg til Folketinget til afholdelse grundlovdag den 5. juni. Dermed har regeringen udfyldt hele den 4 år lange periode, som grundloven giver mulighed for mellem valgene. Få uger intens valgkamp forude, og et spændende valg, hvis resultat endnu er svært at forudsige på grund af de mange nye partier. Ligesom der stadig kan dukke "kaniner op fra hatten" helt frem til valgdagen. Hr. og fru Danmark skal derfor nu til stemmeurnerne 2 gange i nærmeste fremtid. Europa-Parlament valget afholdes 26. maj.Selvom valget til Europa-Parlamentet har meget mindre interesse hos vælgerne, vil resultatet heraf kunne give et fingerpeg omkring vælger-stemningen på et helt afgørende tidpunkt forud for folketingvalget.