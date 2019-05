Bil eksplosionbrændt - 2 påsatte bilbrande i København

Tirsdag 7. maj 2019 kl. 10:59Politi og bombe-eksperter har i morgenstunden efterforsket en eksplosionbrændt bil i det københavnske nordvest område mellem Bellahøj og Bispebjerg. Der er kun et skelet tilbage af bilen, som stod parkeret mellem flere andre. At branden blev påsat er utvivlsomt, men hvordan vides endnu ikke.Også i Hellerup i det københavnske Øresund område var der bilbrand i nat. Ligeledes påsat. De 2 brande anses dog ikke for at have forbindelse med hinanden.