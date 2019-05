Tyrkisk uro i kølvandet af nyt Erdogan-diktat omkring valg

Tirsdag 7. maj 2019 kl. 09:14Der er uro i det muslimsk dirigerede og udemokratiske Tyrkiet efter et nyt Erdogan-diktat omkring lokalvalgene, der fandt sted for et par måneder siden. I kæmpebyen Istanbul vandt oppositionen valget, men som vanligt anfægtede Erdogan og hans folk resultatet. De vil altid vinde - og nu er der beordret omvalg.Metoderne er velkendt fra hele Erdogans vej til den totale enehersker-magt i landet. Det nye valg skal holdes 23. juni.