Privatfly med 14 styrtet på tur Las Vegas til nordlige Mexico

Mandag 6. maj 2019 kl. 21:5411 passagerer og 3 besætning medlemmer er alle dræbt i et flystyrt i det nordlige Mexico. Et privatfly med de 14 ombord var tæt ved endemålet Monterrey, da det styrtede i det bjergrige område ved den nærliggende by Monclova. Flyet kom fra spillebyen Las Vegas.Vragdele af flyet er lokaliseret, men redningfolk er endnu ikke kommet frem til nedstyrtning stedet på den svært fremkommelige egn.