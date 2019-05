Motorcyklist dræbt i frontal kollision med personbil

Mandag 6. maj 2019 kl. 20:57En 57-årig mand på motorcykel blev sent i eftermiddag dræbt i en voldsom frontal kollision med en personbil på en lokal vej 10 km nordøst for Roskilde. Den tragiske ulykke skete i en blød vejkurve, men der er endnu ikke skabt klarhed over, hvad og hvem der var skyld i kollisionen.Føreren af bilen slap fysisk uskadt fra ulykken.