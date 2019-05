Lille bil totalt knust i kollision og føreren dræbt på stedet

Mandag 6. maj 2019 kl. 09:28En meget voldsom kollision på det sydlige Fyn mellem en lille personbil og en stor 4-hjul trækker kostede sent i aftes en 26-årig mand livet. Han var fører af bilen, der blev totalt knust ved kollisionen, som skete i et naturområde 7-8 km fra Assens. Ved rattet i 4-hjul trækkeren sad en 23-årig mand, der blev lettere kvæstet.Kollisionen skete på en lige vejstrækning, da den 26-årige pludselig kørte over i den modsatte vejbane. Han blev dræbt på stedet.