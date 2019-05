Et rigtigt københavner-opgør - fodbold-guld til FCK

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 5. maj 2019 kl. 19:50Det var et rigtigt københavner-opgør som mange gange tidligere, da FC København i dag sikrede sig fodbold-guld med en sejr på 3-2 over Brøndby IF. For 13. gang er FCK dermed danske mestre. En rigtig guldfest blev fejret på nationalstadion Parken i hovedstaden.Spillerne fra klubben på den københavnske vestegn forærede dog ikke FCK sejren. Det afgørende mål faldt først midt i 2. halvleg. I en iøvrigt meget underholdende og velspillet kamp.