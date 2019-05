Kvinde forsvundet fra sit hjem - eftersøges nu intensivt

Søndag 5. maj 2019 kl. 13:08Man frygter for en ældre kvindes helbred, idet hun er forsvundet fra sit hjem i midtsjællandske Munke Bjergby. Hun eftersøges nu intensivt af politi med hunde og helikopter. Politiet frygter nemlig, at hun kan være blevet ramt af akut sygdom og derfor har brug for omgående hjælp.Oplysningerne om kvinden er iøvrigt ret usikre og mangelfulde. Måske er hun kun iklædt nattøj, og hvorhen hun kan tænkes at have søgt, foreligger der ingen info om. Hvornår hun forlod sit hjem, er heller ikke oplyst.