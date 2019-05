Guide blev brutalt skudt i sin bil - turister derefter kidnappet

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 5. maj 2019 kl. 10:53En fremmedartet og brutal kultur stikker af og til ansigtet frem i lande som vestafrikanske Benin. Hvor man lige nu leder efter 2 franske turister, som angiveligt er blevet kidnappet. Forinden blev deres lokale guide skudt i sin bil. Man gør alt for ussel mammon, når man intet har, så ganske enkel er forklaringen.Det sidste spor af de 2 franske turister har politiet omkring 100 km fra grænsen til nabolandet Burkina Faso. De 2 lande har henholdsvis 10 og 20 millioner indbyggere, hvorfor det er som at lede efter en nål i en høstak at finde de forsvundne. Deres kidnappere forventes dog at give livtegn fra sig for at få løsepenge.