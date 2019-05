Mand skudt og dræbt på gaden i det vestlige København

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 5. maj 2019 kl. 00:15En ny brutal mordsag er under udvikling i området mellem Rødovre og Hvidovre i det vestlige København. Hvor en mand er blevet skudt og dræbt på gaden i et boligkvarter. Politiet har de sidste par timer været tilstede i området og efterforsker begivenheden. Der er endnu ingen yderligere meldinger.Den dræbte ligger stadig på gaden dækket til af et hvidt klæde.