Mand er dræbt og 2 mænd alvorligt kvæstet i kollision ved Sakskøbing

Lørdag 4. maj 2019 kl. 22:25En 80-årig mand er blevet dræbt og 2 mænd i 40 års alderen alvorligt kvæstet sent i aften i en frontal kollision mellem 2 biler på en lokal vej i et naturområde langs nordøst lollandske Sakskøbing fjord. Yderligere 2 personer blev også kvæstet. Det var en meget voldsom kollision ses det med al tydelighed af de forulykkede biler. Endnu er der ingen forklaring på den tragiske og dødelige ulykke, som har spærret for al trafik i området. Den skete i en vejkurve. Der blev straks slået storalarm på grund af de mange implicerede.2 helikoptere og 4 ambulancer blev således sendt til ulykkestedet.