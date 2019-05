Kaos omkring sundheden på tyrkisk luksus-hotel

Lørdag 4. maj 2019 kl. 12:27Der er opstået såvel kaos omkring sundheden som vrede over tilstandene på et luksus-hotel i tyrkiske Bodrum. Gæsterne (hvoraf også mange er danskere) klager i stort tal over utilpashed og sygdom i forbindelse med både maden og hygiejnen. En 3-årig engelsk pige døde for nogen tid siden af sygdom.Den lille piges forældre har nu rejst sag mod hotellet, samtidig med en sand storm af kritik fra andre gæster. "Hold jer væk fra Bodrum Holiday Resort", lyder det meget konsekvent.