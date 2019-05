42 fyres på lager hos Coop

Lørdag 4. maj 2019 kl. 00:07Lukning af 80 butikker (supermarkeder) i brugs-familien (Coop) koster nu yderligere ansatte deres job. Et stort lager i sydjyske Vejen bliver nedlagt til efteråret, og det betyder 42 fyringer. Idet nemlig kun 94 ansatte flyttes til et andet lager i fynske Odense. Tilbage bliver 2 lagre i Jylland, Hasselager ved Århus og Ålborg.På Sjælland har Coop lagre i Brøndby og Albertslund på den københavnske vestegn. Et 6. lager befinder sig i Rønne på Bornholm.